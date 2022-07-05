Мінування мостів ЗСУ та "смерть" долара і євро: ЦПД оприлюднив нові фейки роспропаганди

Про це повідомляє ЦПД у Telegram.

Фейк. Так, у МО РФ заявили, що "у Білопіллі Сумської області українські неонацисти замінували мости через річку Крига, які вони мають намір підірвати, щоб широко висвітити в українських і західних ЗМІ та звинуватити ЗС РФ у нібито невиборних ударах по критично важливих об’єктах транспорту".

Дезінформація. У свою чергу ЗМІ РФ із посиланням на бойовика незаконних збройних формувань Донецької області повідомили, що до російських полонених в Україні застосовують тортури, зокрема "коридор смерті" - коли треба пробігти з кімнати до кімнати, поки співробітники СІЗО б’ють полоненого".

Окрім того, ЗМІ РФ повідомили: "відмова США та ЄС виконувати фінансові зобов’язання щодо РФ призвела до радикального зниження частки долара та євро у резервах Китаю, країн Азії та Близького Сходу… очевидно, що долара і євро, як резервні валюти вичерпали себе не тільки для РФ, але і для низки найважливіших для світового ринку країн». Це не відповідає дійсності й також є дезінформацією, застерігають у ЦПД.

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