Міняють Лондон на Дубай: ріелтори фіксують збільшення запитів від росіян на обмін лондонської нерухомості на житло в ОАЕ
Росіяни, які володіють нерухомістю в Лондоні, шукають можливостей обійти санкції
Про це з посиланням на ріелторів пише Financial Times.
Росіяни готові обміняти лондонську нерухомість на помешкання в Дубаї, але оминаючи будь-які банківські перекази і фінансовий моніторинг, зазначають ріелтори, з якими поспілкувалося видання. Російські власники лондонських квадратних метрів навіть готові піти на значні знижки.
Під сакнції потрапило близько тисячі російян і російських компаній, а інші можуть потрапити під додаткові перевірки, мати труднощі з грошовими переказами та відкриттям рахунків у банках.
Однак щодо можливосетй організувати такі угоди і потенційний попит на них фахівці висловлюють сумніви, оскільки йдеться про ризик.
"Я дуже сумніваюся, що це може спрацювати: у Лондоні доведеться надати надто багато документів. Але це показує, як далеко росіяни готові зайти, щоб ухилитися від фінансової системи", - каже бізнесмен із Дубая, якого ріелтро ознайомив зі списком доступних у Лондоні об'єктів нерухомості, що пропонуються за такою схемою.
До того ж такі угоди можуть вимагати додаткових платежів в обох юрисдикціях.
"Ми бачимо приплив російських клієнтів з початку війни в Україні, і це спонукало нас створити спеціальний російський офіс для їх обслуговування", - каже партнер юридичної фірми BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates в Дубаї Майкл Кортбаві.
- Нагадаємо, в ОАЕ застрягли десятки літаків підсанкційних російських олігархів.
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