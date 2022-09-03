Мін’юст Грузії розповів, скільком росіянам дали громадянство в 2022 році

Про це повідомляє суспільний мовник Грузії.

Відомо, що президентка Грузії надала громадянство лише 728 особам, які за походженням із Грузії та одночасно відповідають вимогам законодавства щодо рівня знання державної мови, історії Грузії та основних прав.

Кількість відмов громадянам РФ, як зазначають, була утричі більшою: загалом з початку 2022 року подали 3265 заявок, з них 2537 відхилили.

Мін’юст опублікував інформацію у відповідь на публікацію звіту Інституту розвитку свободи та демократії (IDFI). У ньому йдеться, що на громадян РФ випадає 72% випадків надання громадянства Грузії, які не пов’язані з поновленням громадянства, і що за 2018-2022 роки громадянами Грузії стали 6075 громадян РФ.

Як відомо, у Грузії дедалі активніше обговорюють побоювання через масовий приїзд росіян після початку повномасштабної війни РФ проти України.

18 серпня майже 20 правозахисних організацій Грузії вимагають від влади запровадити візовий режим із Росією. Ініціатори заяви додали, що тема масового приїзду росіян до Грузії стала дуже актуальною. Так, із лютого 2022 року в країні зареєстрували 6,4 тис. російських компаній, що в 7 разів перевищує річний показник 2021 року.

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