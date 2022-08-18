Про це пише Новости - Грузия.

Неурядовий сектор Грузії назвав контроль за в'їздом росіян і російських підприємств питанням національної беезпеки країни. Також правозахисники висловили "повну підтримку" українському народу у його боротьбі за свободу. Вони зауважили, що в Україні та Грузії РФ скоїла дії, забороненні міжнародним правом війни.

Ініціатори заяви додали, що тема масового приїзду росіян до Грузії стала дуже актуальною. Так, із лютого 2022 року в країні зареєстрували 6,4 тис. російських компаній, що в 7 разів перевищує річний показник 2021 року.

На думку правозахисників, громадяни Росії "можуть вільно використовувати окуповану Грузію для виходу зі складної економічної ситуації, створеної санкціями проти Російської Федерації".

"Окупація, що триває, етнічні чистки, скоєні Російською Федерацією в Грузії, злочини проти людяності, безперервний конфлікт в Україні та часто використовуваний РФ підхід - інтервенція в іноземну державу під приводом так званого захисту власних громадян створює достатню підставу для встановлення візового режиму", - зауважили правозахисники.

Вони нагадали, що обмеження прав громадян ворожої держави чи країни-окупанта - поширена практика, яка сумісна з міжнародно визнаними стандартами в галузі прав людини. Отримання в країні політичного притулку та статусу біженця регульовані міжнародно-правовими актами, які застосовують індивідуально, ураховуючи низку обставин у конкретних випадках.

"На підставі всього вищевикладеного вимагаємо негайно встановити візовий режим для громадян Росії та переглянути правовий статус тих, хто вже в'їхав на територію країни", - наголосили в заяві.

Документ підписали фонд "Відкрите суспільство" Грузії, "Медіаомбудсмен", "Сірцхвіліа", Інститут громадянського суспільства, Асоціація молодих юристів Грузії, "Рух за рівність", "Права Грузія", Група підтримки жіночих ініціатив WISG, Європейський фонд, Міжнародна обсерваторія адвокатів і юристів, "Сапарі", "Вартові демократії", Центр соціальних наук, "Вартові суду Грузії" (Court Watch), "Зелена альтернатива", "Індекс демократії - Грузія", платформа "Проспект", BGI Advisory Services Georgia, магістр права, член-засновник Адвокатської колегії Грузії Арчіл Чопікашвілі.

12 серпня найбільша опозиційна партія Грузії закликала мін'юст обмежити купівлю нерухомості росіянами та вжити заходів для контролю тих, хто приїжджає з Росії.

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