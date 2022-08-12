В Грузії опозиція закликала обмежити продаж нерухомості для росіян
Найбільша опозиційна партія закликала мін'юст Грузії обмежити купівлю нерухомості громадянами РФ та вжити заходів для контролю тих, хто приїжджає з Росії
Про це пише Новости-Грузия.
Один із лідерів партії "Єдиний національний рух", депутат парламенту Леван Хабеїшвілі повідомив, що за останні пів року громадяни РФ придбали 3 245 об'єктів нерухомості. Це можна порівняти з одним мікрорайоном тбіліських районів. За його словами, 16,5 тисяч росіян отримали посвідку на проживання в Грузії, а понад 6,5 тис. зареєстрували в країні бізнес.
"Це небезпечно для безпеки нашої країни за умов, коли уряд Грузії нічого не контролює. Ці люди ніяк не обмежені, і ми не знаємо, чи вони порушують закон про окупацію", - сказав Хабеїшвілі.
Партія "Єдиний національний рух" пропонує:
- обмежити термін перебування туристів із РФ у Грузії одним місяцем;
- запровадити обмеження на купівлю нерухомості;
- запровадити обмеження на ведення підприємницької діяльності;
- зобов'язати громадян Росії на кордоні підтверджувати те, що вони визнають територіальну цілісність Грузії.
Видання повідомляє, що потік громадян Росії ринув у Грузію у лютому, після початку війни в Україні. Останнім часом опозиція все частіше говорить про необхідність застосування різних заходів, які допоможуть ефективніше контролювати приїжджих з Росії – держави, яка окупувала два грузинські регіони.
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