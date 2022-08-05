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Партія влади в Грузії звинуватила опозицію у "ксенофобно-шовіністичній кампанії" проти росіян

5 серпня, 2022 п'ятниця
12:49
Світ грузія

Партія "Грузинська мрія" звинуватила опонентів у нібито розпалюванні "ксенофобно-шовіністичної кампанії" проти громадян Росії

Про це повідомляє "Новости-Грузия".

Заяви лідера партії Іраклія Кобахідзе стали реакцією на зростальну стурбованість тим, скільки громадян Росії переїхали до Грузії після 24 лютого. Частина опозиційних діячів вважають, що ситуація "виходить з-під контролю" і час подумати про візовий режим з РФ та мораторій на придбання нерухомості громадянами Росії. 

"Вже кілька днів партія війни та зрадників намагається запустити другу хвилю ксенофобської кампанії", - заявив Кобахідзе. 

За його словами, опоненти - серед яких він назвав "Єдиний національний рух" Саакашвілі та союзників, "деякі ЗМІ" і "найбагатші ГО" -  безпідставно переконують людей у тому, що росіян приїхало безпрецедентно багато і це є серйозним ризиком для суверенітету й незалежності країни, проте це перебільшення. 

"Кількість громадян РФ, які в’їхали у Грузію після початку війни 24 лютого і які перебувають у Грузії станом на 31 липня - менше ніж 110 тисяч, що не становить і 3% населення Грузії. Крім того, етнічно більшість з них - грузини", - заявив Кобахідзе. 

Він стверджує, що у 2022 році в країну приїхало утричі менше росіян, ніж у 2019 році. 

"Якщо щось і становить серйозну загрозу для нашої країни, то це ксенофобська й шовіністична кампанія", - заявив Кобахідзе.

На його думку, мета цієї кампанії - "зробити Грузію другим фронтом", а партія "зробить усе, щоб уникнути війни".

За даними статистичного відомства Грузії, протягом березня-червня 2022 року до Грузії в’їхали на 355% більше росіян, ніж у 2021 році за той самий період - майже 300 тисяч осіб. Лише протягом червня до Грузії приїхали понад 135 тисяч громадян РФ - на 340% більше, ніж у червні 2021 року. Яка частка з них приїздили як туристи, а хто залишився - невідомо. 

  • З кінця липня грузинська влада припиняє програму забезпечення українців житлом, натомість пропонує грошові виплати. За даними грузинських очільників, програмою підтримки житла скористались понад 5 тисяч українців, майже половина з них наразі проживає у наданих готелях коштом грузинського бюджету.

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