Мін'юст: виконавча служба борги за "комуналку" не стягує, авто через це не забирає

Про це він заявив у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.



"Без судового рішення, яке набрало законної сили, органи ДВС борги за "комуналку" не стягують! Відносно переважної більшості боржників за ЖКГ, а це приблизно 99 людей зі 100, рішень судів про стягнення заборгованості немає. Відтак їм немає чого боятися", - зазначив заступник міністра.



Разом з тим він підтвердив інформацію щодо початку конфіскації автомобілей тих, хто має борги з цивільно-правових угод й підтверджену в судовому порядку несплату аліментів.



При цьому авто у таких осіб співробітники ДВС можуть вилучити, зупинивши прямо під час руху.



"Інше твердження про те, що боржникам тепер буде значно складніше ухилятися від сплати, - підтверджую! Сьогодні ДВС є ефективним інструментом держави у виконанні рішень, ухвалених іменем України", - додав він.



Подібне вже відбувається в п'яти областях України.





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