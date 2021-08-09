Мін’юст: За роки незалежності України народилося понад 13 млн дітей
У Мін’юсті повідомили, що за час незалежності України народилося понад 13,6 млн дітей
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у Facebook.
"13 млн 639 тис. – саме стільки маленьких громадян України з’явилося на світ упродовж років незалежності нашої держави. Саме стільки народжень малюків було зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану протягом останніх 30 років", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, раніше в сервісі моніторингу реєстраційних даних українців заявили, що народжуваність в Україні за останні 10 років знизилася на 40%.
- У свою чергу, 20 липня в Китаї скасували штрафи за народження третьої дитини.
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