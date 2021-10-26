Мін'юст запустив реєстр педофілів: налічує вже близько 200 осіб

Про це йдеться на сайті Мін'юсту.

В Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Поки що реєстр працює у тестовому режимі, - йдеться в повідомленні.

Наразі у цьому реєстрі вже містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Реєстр наповнюється Мін'юстом разом з органами прокуратури та суду.

"Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поки не можна занести до реєстру педофілів особи, якщо в рішенні суду прямо не передбачена це положення.

"Це - певний захист прав людини. Абсолютно цивілізований крок. Але він дещо ускладнює реалізацію цього проекту", - додала у Мін’юсті.

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