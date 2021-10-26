Мін'юст запустив реєстр педофілів: налічує вже близько 200 осіб
В Україні запустили в тестовому режимі реєстр педофілів
Про це йдеться на сайті Мін'юсту.
В Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Поки що реєстр працює у тестовому режимі, - йдеться в повідомленні.
Наразі у цьому реєстрі вже містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.
Реєстр наповнюється Мін'юстом разом з органами прокуратури та суду.
"Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поки не можна занести до реєстру педофілів особи, якщо в рішенні суду прямо не передбачена це положення.
"Це - певний захист прав людини. Абсолютно цивілізований крок. Але він дещо ускладнює реалізацію цього проекту", - додала у Мін’юсті.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.55
-
EUR
Купівля 30.45Продаж 30.83
- Актуальне
- Важливе