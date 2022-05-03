Мішель переконаний, що ЄС запровадить санкції проти російської нафти

Про це повідомляє ЄП.



Він про це заявив на відкритті терміналі скрапленого газу у Греції.



Мішель зазначив, що ЄС зупинить залежність від російських енергоресурсів і СПГ-термінали є інвестицією у це майбутнє, щоб Росія не могла здійснювати тиск через газ.

"Наша мета - зламати військову машину Путіна. І я переконаний, що Рада (ЄС) запровадить нові санкції проти Росії, зокрема, проти нафтового сектору", - заявив президент Євроради.

Він додав, що українці захищають європейські цінності і демократичні принципи.

У грецькому Александруполісі розпочалось будівництво плавучого терміналу скрапленого природного газу (СПГ), який має допомогти країнам Європи стати менш залежними від російського блакитного палива.

Словаччина наполягатиме на звільненні від ембарго на закупівлю російської нафти через повну залежність.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.