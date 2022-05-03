Греція почала будівництво терміналу скрапленого газу, щоб зменшити залежність від РФ

Про це заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакі під час відкриття будівництва, передає Укрінформ з посиланням на Ekathimerini.

Також були присутні участь президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Сербії Олександр Вучич, прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков та прем’єр Північної Македонії Димитар Ковачевський.

За словами Міцотакіса, проєкт в Александруполісі – це "нові енергетичні ворота" Європи.



Запуск терміналу запланований на кінець 2023 року.

Очікується, що він зміцнить енергетичну безпеку Греції, а також забезпечить альтернативний маршрут постачання природного газу та зменшить залежність від російського палива.

"Нещодавній газовий шантаж Москви робить співпрацю не лише необхідною, а й невідкладною", - зазначив Міцотакіс.