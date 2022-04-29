Італійська нафтогазова група Eni спростувала чутки про наміри оплачувати газ у рублях
Компанія платитиме за поставлений газ у суворій відповідності до договірних умов та міжнародних санкцій
Компанія платитиме за поставлений газ у суворій відповідності до договірних умов та міжнародних санкцій
Про це заявив фінансовий директор Eni Франческо Гаттеї, інформує видання ansa.it
Щодо механізму оплати газу Росії, Eni "аналізує ситуацію в тісній координації з європейською владою та урядом".
"Ми будемо оплачувати поставлений газ у суворому дотриманні договірних умов та міжнародних санкцій. Валюта контракту та рахунку-фактури буде в євро, і ми не відкривали рахунок в рублях", - заявив фінансовий директор Eni Франческо Гаттеі під час селекторної наради з аналітиками.
- Нещодавно авторитетне видання Bloomberg повідомило, що італійський енергетичний гігант "Eni" готується відкрити рублеві рахунки в Газпромбанку для сплати за російський газ.
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