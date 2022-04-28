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Італійський енергетичний гігант "Eni" готується відкрити рублеві рахунки в Газпромбанку, - Bloomberg

28 квітня, 2022 четвер
13:01
Новини Газпромбанк

Італійська компанія "Eni" ще не використовувала новий механізм і розраховувалась тільки в євро

Про це повідомляє Bloomberg.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни не піддаватися вимогам Росії, оскільки це порушить санкції.

Відомо, що італійська компанія "Eni" використовуватиме новий механізм вперше, бо до цього розраховувалась тільки в євро. 

Наступний раунд виплат припадає на другу половину травня. Eni домагається більшої ясності щодо керівних принципів. Італія отримує близько 40% свого газу з Росії, хоча прем’єр-міністр Маріо Драгі шукає заміну й уклав нові угоди з постачальниками з інших країн.

  • Нагадаємо, Газпром офіційно повідомив про припинення газопостачання у Польщу, але поляки не бачать в цьому проблеми.
  • Раніше уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський заявив, що країна не платитиме за російський газ рублями та готова до всіх ризиків, включно з припиненням постачання. Він запевнив, що Польща підготувалася навіть до повного припинення постачання газу з Росії.
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Росія
газ
Італія
Газпромбанк
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