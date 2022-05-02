Словаччина проситиме виключення з ембарго ЄС на російську нафту, - міністр економіки

Про це заявив міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік після міністерської зустрічі ЄС у Брюсселі, пише ЄП.

Країна на 100% залежить від російської нафти.

"Для нас це дуже важливий момент. Ми не можемо так швидко адаптуватися до перероблення легшої нафти. Важка російська нафта переробляється в "Словнафті". Підготовка всієї заміни займе кілька років, тому я наполягатиму на виключенні", - сказав Сулик.

Міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела сказав, що ця тема не була предметом переговорів у Брюсселі та винятків не обговорювали.

"Чеська сторона виступає за позицію спільних дій всього ЄС щодо угоди про ембарго, безпеку постачання, а також справедливого розподілу цього постачання", - сказав Сікела.