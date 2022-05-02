Словаччина проситиме виключення з ембарго ЄС на російську нафту, - міністр економіки
Словаччина наполягатиме на звільненні від ембарго на закупівлю російської нафти через повну залежність
Про це заявив міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік після міністерської зустрічі ЄС у Брюсселі, пише ЄП.
Країна на 100% залежить від російської нафти.
"Для нас це дуже важливий момент. Ми не можемо так швидко адаптуватися до перероблення легшої нафти. Важка російська нафта переробляється в "Словнафті". Підготовка всієї заміни займе кілька років, тому я наполягатиму на виключенні", - сказав Сулик.
Міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела сказав, що ця тема не була предметом переговорів у Брюсселі та винятків не обговорювали.
"Чеська сторона виступає за позицію спільних дій всього ЄС щодо угоди про ембарго, безпеку постачання, а також справедливого розподілу цього постачання", - сказав Сікела.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.
- Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна готова припинити купівлю російської нафти.
- Згодом видання ZDF зазначило, що після рішення Німеччини, Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.
- Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що шантаж Угорщини правом вето стосовно ембарго на російську нафту спрямований на Євросоюз, а не Україну.
- А міністерка енергетики Австрії Леонора Гевесслер заявила, що держава підтримає ембарго для російської нафти.
- Пізніше речник угорського уряду Золтан Ковач спростував дані ЗМІ з приводу того, що Угорщина відмовилась від свого вето на запровадження нафтового ембарго для РФ.
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