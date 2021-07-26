Місія ОБСЄ фіксує важку техніку окупантів у житлових секторах ОРДЛО
Окупанти тримають важку військову техніку в житлових районах окупованого Донбасу.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Біля житлових кварталів в ОРДЛО спостерігачі виявили 8 ББМ та 2 зенітні установки.
Зенітна установка ЗУ-23 була виявлена поблизу житлового району Донецька.
Безпілотник ОБСЄ у Донецьку виявив 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також 2 бронетранспортери.
У ОРЛО поблизу Пахалівки терористи розмістили бронетранспортер і зенітну установку.
Місія також повідомляє про озброєння, яке розмістили з порушеннями ліній відвідення.
У Луганській області біля селища Сентянівка окупанти розмістили два міномети "Сани" 120 калібру.
У Донецьку Місія зафіксувала самохідну гаубицю "Акація".
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