Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 679 порушень "тиші" за добу

Про це повідомляться у щоденному звіті № 263/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 9 листопада.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 565 порушень режиму припинення вогню, зокрема 71 вибух (30 вибухів у повітрі, один розрив боєприпаса та 40 вибухів невизначеного походження).

Спостерігачі зазначають, що більшість порушень сталася в районах на північний захід від залізничного вокзалу в Донецьку (непідконтрольний урядові, 6 км на північний захід від центру міста), на захід від шахти "Октябрська" (непідконтрольна урядові, 9 км на північний захід від центру Донецька), а також у межах, південніше та південно-східніше ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька).

У Луганській області місія ОБСЄ зафіксувала 114 порушень режиму припинення вогню, зокрема 21 вибух невизначеного походження.

Зазначається, що всі порушення сталися в межах і північно-східніше ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), а також біля ділянки розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська).

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