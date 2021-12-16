Місія ОБСЄ виявила невідведені "Гради" окупантів на сході України
На тимчасово окупованій Луганщині ОБСЄ зафіксувала 21 "Град", розміщений з порушеннням лінії відведення
Про це свідчить звіт ОБСЄ.
Спостерігачі Місії зазначають, що 14 грудня виявили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" біля Хрустального (колишній Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).
У той же день неподалік від Тернового (57 км на схід від Донецька) ОБСЄ зафіксувала чотири танки Т-64, розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.
Крім того, у другій половині жовтня Місія виявила 70 одиниць російської бойової техніки, розташованих поза певними районами відведення.
- Нагадаємо, у листопаді в ОРЛО спостерігачі ОБСЄ зафіксували 28 російських танків поза місцями зберігання.
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