Міський голова Скадовська розповів про "приліт" по базі окупантів: які втрати й наслідки
Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв зазначив, що вранці 9 листопада в окупованому Скадовську на Херсонщині прогриміли вибухи, після яких стало відомо про удар по базі російських військ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Дійсно вчора був "приліт" у Скадовську. Відбулося влучання у будівлю контори колишнього заводу, яка була перероблена під готель. Після окупації там постійно перебували й мешкали військові. У цій будівлі збиралися окупанти на наради. Є повідомлення про багатьох загиблих. І це не випадкові люди, а військові", - підкреслив Яковлєв.
Міський голова Скадовська також додав, що у готелі перебувало до двох десятків російських військових.
"На вечір 9 листопада ще не всі завали були розчищені. Напевно, кількість загиблих збільшиться", - припустив Яковлєв.
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