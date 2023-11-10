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Ексклюзив

Міський голова Скадовська розповів про "приліт" по базі окупантів: які втрати й наслідки

10 листопада, 2023 п'ятниця
08:42
Війна з Росією Приліт у Скадовську

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв зазначив, що вранці 9 листопада в окупованому Скадовську на Херсонщині прогриміли вибухи, після яких стало відомо про удар по базі російських військ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дійсно вчора був "приліт" у Скадовську. Відбулося влучання у будівлю контори колишнього заводу, яка була перероблена під готель. Після окупації там постійно перебували й мешкали військові. У цій будівлі збиралися окупанти на наради. Є повідомлення про багатьох загиблих. І це не випадкові люди, а військові", - підкреслив Яковлєв.

Міський голова Скадовська також додав, що у готелі перебувало до двох десятків російських військових.

"На вечір 9 листопада ще не всі завали були розчищені. Напевно, кількість загиблих збільшиться", - припустив Яковлєв.

  • Представник ГУР МО повідомив, що триває підготовка до цілої низки операцій у Криму, а в Скадовську трапилася гучна "бавовна".
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окуповані території
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втрати окупантів
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