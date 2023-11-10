Міський голова Скадовська розповів про "приліт" по базі окупантів: які втрати й наслідки

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дійсно вчора був "приліт" у Скадовську. Відбулося влучання у будівлю контори колишнього заводу, яка була перероблена під готель. Після окупації там постійно перебували й мешкали військові. У цій будівлі збиралися окупанти на наради. Є повідомлення про багатьох загиблих. І це не випадкові люди, а військові", - підкреслив Яковлєв.

Міський голова Скадовська також додав, що у готелі перебувало до двох десятків російських військових.

"На вечір 9 листопада ще не всі завали були розчищені. Напевно, кількість загиблих збільшиться", - припустив Яковлєв.