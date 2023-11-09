"Найближчим часом ще будуть новини": в ГУР МО заявили про підготовку низки нових операцій в Криму

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наразі триває підготовка до цілої низки операцій, схожих на події в Керчі. Носіїв "калібрів" у Чорноморського флоту РФ ще достатньо. Ми не єдиним "Аскольдом" маємо тішитися. Найближчим часом ще будуть новини. Ми використовуємо різну мотивацію спілкування з ворогом - ідейну й меркантильну в тому числі", - наголосив Юсов.

Представник ГУР МО також додав, що послаблення впливу Росії в різних куточках світу є прямим інтересом України.

"Можемо констатувати, що російські воєнні злочинці караються й мають бути покарані, де б вони не перебували. Послаблення впливу Росії в різних куточках світу - це прямий інтерес України. Прийде час, і ми зможемо більш детально проговорити про різні епізоди глобального протистояння Росії", - зауважив Юсов.

Що відомо про знищення "Аскольда"

"Аскольд" був найсвіжішим кораблем проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" та вісьмома шахтами для запуску крилатих ракет "Калібр". Однією із його особливостей була наявність "Панцир-С1" - системи протиповітряної оборони морського типу.

4 листопада в тимчасово окупованому Криму були чутні вибухи: у ЗСУ підтвердили успішні удари по суднобудівному заводу "Залив" та пошкодження російського ракетоносія "Аскольд".

Уранці 5 листопада ураження одного із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носія крилатих ракет "Калібр" під час вчорашньої атаки Керчі підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. А 6 листопада у відомстві підтвердили пошкодження російського ракетоносія "Аскольд" та опублікували фото ураженого корабля.

Згодом міноборони РФ визнало ракетний удар по суднобудівному заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму. "Радіо Свобода" показало супутникові знімки, на яких видно пошкодження судна.

Корабель отримав значні ушкодження та, ймовірно, не підлягає ремонту.