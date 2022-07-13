Міськрада Дніпра знизила деякі місцеві податки

Про це за результатом сесії міськради повідомив мер Дніпра Борис Філатов у телеграм.

"У Дніпрі зменшують податки на землю і нерухомість. Подекуди — у понад 4 рази. Полегшення податкового тиску дозволить підприємцям зберегти робочі місця і вчасно платити працівникам. Це також підтримає бізнес у релокації. Про це просили самі підприємці", – написав він.

Зокрема, місто знизило ставку по податку на нежитлову нерухомість на 25% для юридичних і фізичних осіб, а також вчетверо скоротило ставки плати за земельні ділянки під забудову.

"Це допоможе забудовникам вберегтися від банкрутства, а місту — убезпечитися від довгобудів", – пояснив Філатов рішення міськради.

Більш як удвічі знизиться ставка по земельним ділянкам для підприємств зв’язку, з 2,3% до 1,3% зменшилися ставки плати за земельні ділянки, де працюють промислові підприємства, а також компанії енергетики і транспорту, додав мер міста.

"Для відбудови після ракетних обстрілів мерія впроваджує понижуючий коефіцієнт розміру плати за землю — 0,3%. Зміни будуть чинні з 1 січня 2023 року — протягом дії в Україні воєнного стану та ще 12 місяців після його скасування", – вказав Філатов.

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