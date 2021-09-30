Міськрада Мукачева розіграє серед містян автомобіль та електросамокати за щеплення від коронавірусу

Відповідну Програму сприяння запобігання та ефективній протидії COVID-19 затвердили в Мукачівській міській раді.

"Влада Мукачева буде стимулювати мешканців міської територіальної громади вакцинуватись від COVID-19. 1,2 млн грн буде виділено на проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя", — йдеться у повідомленні.

Серед призів визначили автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів та 15 телевізорів.

Участь в акції мають право взяти мешканці Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, у Вінниці серед вакцинованих проти COVID-19 також планують розіграти велосипеди, телевізори і автомобіль.

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