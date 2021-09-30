Міськрада Мукачева розіграє серед містян автомобіль та електросамокати за щеплення від коронавірусу
Мукачівська міська рада планує розіграти серед мешканців громади автівку Renault Duster, велосипеди, електросамокати й телевізори за щеплення від коронавірусу
Відповідну Програму сприяння запобігання та ефективній протидії COVID-19 затвердили в Мукачівській міській раді.
"Влада Мукачева буде стимулювати мешканців міської територіальної громади вакцинуватись від COVID-19. 1,2 млн грн буде виділено на проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя", — йдеться у повідомленні.
Серед призів визначили автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів та 15 телевізорів.
Участь в акції мають право взяти мешканці Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.
- Нагадаємо, у Вінниці серед вакцинованих проти COVID-19 також планують розіграти велосипеди, телевізори і автомобіль.
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