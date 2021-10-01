Міськрада Володимир-Волинського підтримала повернення історичної назви міста
1 жовтня міська рада Володимира-Волинського схвалила рішення про повернення історичної назви міста
Про це повідомив народний депутат від "ЄС” Володимир В’ятрович y Facebook.
“Міська рада Володимира-Волинського підтримала рішення про повернення місту історичної назви – Володимир, без причепки вигаданої росіянами”, – написав нардеп.
Рішення підтримали 30 (із 34) депутатів міськради.
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