Про це попередив президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький на брифінгу в Media Center Ukraine.

Він зазначив, що об'єкти водопостачання - це важлива критична інфраструктура, тож ворог цілком може завдати по них удари.

"Містам треба підготуватися до можливих відключень об’єктів водопостачання і розробити дієві заходи у розв'язання питання забезпечення мешканців міст водою", - заявив Новицький.

Він відзначив, що у містах із населенням до 400 тис. осіб об’єктам водної інфраструктури достатньо генераторів, аби забезпечити подачу води, в той час як ситуація в великих містах гірша, а тому потребує розробки додаткових заходів.

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