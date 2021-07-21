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Місто Ліверпуль виключили з списку спадщини ЮНЕСКО

21 липня, 2021 середа
16:54
Світ Ліверпуль

Комітет ЮНЕСКО проголосував за виключення міста Ліверпуля зі списку об'єктів всесвітньої спадщини

Про це повідомив сайт ЮНЕСКО.

Причиною виключення назвали "незворотну втрату характеристик, що вказують на видатну цінність об'єкта".

Об'єкт "Ліверпуль - місто мореплавців і торговців" внесли до списку ЮНЕСКО в 2004 році.

"Ліверпуль-місто мореплавців і торговців" - це шість ділянок в історичному центрі і на території доків. Їх внесли до списку як свідчення розвитку одного з найбільших у світі торгових центрів XVIII–XIX століть.

На цих місцях почалось будівництво комплексу Liverpool Waters.

"Здійснення цього проєкту продовжилося як на території об'єкта, так і в його буферній зоні. Комітет вважає, що ці споруди шкодять справжності і цілісності об'єкта", - йдеться у повідомленні.

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ЮНЕСКО
Ліверпуль
спадщина
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