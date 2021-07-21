Місто Ліверпуль виключили з списку спадщини ЮНЕСКО

Про це повідомив сайт ЮНЕСКО.



Причиною виключення назвали "незворотну втрату характеристик, що вказують на видатну цінність об'єкта".

Об'єкт "Ліверпуль - місто мореплавців і торговців" внесли до списку ЮНЕСКО в 2004 році.

"Ліверпуль-місто мореплавців і торговців" - це шість ділянок в історичному центрі і на території доків. Їх внесли до списку як свідчення розвитку одного з найбільших у світі торгових центрів XVIII–XIX століть.



На цих місцях почалось будівництво комплексу Liverpool Waters.



"Здійснення цього проєкту продовжилося як на території об'єкта, так і в його буферній зоні. Комітет вважає, що ці споруди шкодять справжності і цілісності об'єкта", - йдеться у повідомленні.