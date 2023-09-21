Місцева влада Полтави блокує знесення пам'ятника Петру І

Про це повідомляють джерела Еспресо в Мінкульті.

Зазначається, що знесення памʼятника російському імператору блокує місцева влада. В цьому разі громада може сама ініціювати цей процес.

Зауважимо, що Міністерство культури вже рекомендувало міській владі Полтави знести цей пам'ятник, проте вона цього не робить.

У березні 2023 року колишній міністр культури Олександр Ткаченко в інтерв'ю "РБК Україна" наголошував, що цей пам'ятник має бути перенесений у відповідне місце і збережений як архітектурна пам'ятка.

"Ми були в Полтаві, нам місцеві прихильники Петра I кажуть: "А де законні підстави?" Як зносити якогось радянського партійного вождя, є закон. А де закон про Петра I? Звичайно, не всі дивляться так... При бажанні в Одесі провели опитування і пам’ятник Катерині прибрали. Але якщо бажання немає, має бути закон", - наголошував він.

Довідка.

Пам'ятник Петру I у Полтаві було встановлено перед будівлею музею історії Полтавської битви у 1950 році. П'єдестал пам'ятника створив архітектор Данило Воронцов із чорного лабрадориту.

Скульптуру виготовили ​​у 1915 році в Петербурзі на кошти, зібрані випускниками Петрівського Полтавського кадетського корпусу. Петра I зображено у мундирі полковника Преображенського полку, а на постаменті можна побачити автограф скульптора та дату - 1915 рік.