У Полтаві демонтували пам'ятник радянському генералу Зигіну

Про це повідомили на сайті Полтавської міської ради.

Пам'ятник генералу-лейтенанту Зигіну, що був розташований в кінці вулиці Собороності на Київській площі, демонтували працівники КП "Декоративні культури".

"Сьогодні демонтуємо третій пам'ятник з раніше анонсованих. Далі я ознайомлюсь з всіма рекомендаціями щодо демонтажу інших пам'ятників. Маємо звільняти простори від будь-яких, навіть, натяків на РФ", - сказала секретарка міськради Катерина Ямщикова.

Фото: Полтавська міськрада