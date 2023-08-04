У Полтаві демонтували пам'ятник радянському генералу Зигіну
У п'ятницю, 4 серпня, у Полтаві демонтували пам'ятник радянському генерал-лейтенанту Олексію Зигіну
Про це повідомили на сайті Полтавської міської ради.
Пам'ятник генералу-лейтенанту Зигіну, що був розташований в кінці вулиці Собороності на Київській площі, демонтували працівники КП "Декоративні культури".
"Сьогодні демонтуємо третій пам'ятник з раніше анонсованих. Далі я ознайомлюсь з всіма рекомендаціями щодо демонтажу інших пам'ятників. Маємо звільняти простори від будь-яких, навіть, натяків на РФ", - сказала секретарка міськради Катерина Ямщикова.
Фото: Полтавська міськрада
- 27 липня в Полтаві демонтували пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну та радянському військовому Миколі Ватутіну.
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