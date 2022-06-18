Місцева влада просить жителів Херсонщини покинути область

Про це Самойленко заявив в інтерв'ю "Укрінформ".

"Так, я сам виступав із таким закликом покинути території. Для чого він? Збройні сили України повинні мати плацдарм для діяльності" – сказав Самойленко.

За словами голови облради, всі "бачили, якою була агонія окупантів перед виходом з Бучі та Ірпеня, або як росіяни "звільняли" Маріуполь, повністю зруйнувавши 400-тисячне місто".

Олександр Самойленко додав, що для Херсона такий варіант звільнення є неприйнятним, тому цього важливо уникнути.

"Що стосується виїзду через Крим, то я вважаю: якщо людина рятує своє життя і свою сім'ю, то нехай їде. На моє переконання, з морального погляду ми не маємо права їх засуджувати. Як я не засуджую жодну людину, яка залишається і чекає на звільнення", – сказав голова Херсонської обласної ради.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти заселятимуть у квартири українців співробітників ФСБ

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Він додав, що головне – зберегти максимальну кількість херсонців і полегшити роботу ЗСУ.