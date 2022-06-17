У Херсоні окупанти заселятимуть у квартири українців співробітників ФСБ
Радник голови Херсонської ОВА, депутат Херсонської облради Сергій Хлань стверджує, що окупанти хочуть використовувати житло херсонців, які залишили місто, для розселення у ньому представників ФСБ
Про це Сергій Хлань розповів Радіо Свобода.
"Родини ФСБшників, а це здебільшого ФСБшники, а не військові, розселені в центрі Херсона – в готелі "Оптіма". Зараз ФСБшники активно працюють з головами ОСББ якраз щодо моніторингу вільних квартир, щоб можна було заселятися до квартир. Готель готелем, а вони хочуть переїжджати до більш комфортних умов. То ж вони зараз з'ясовують, які квартири вільні, хто виїхав остаточно і наскільки давно не з'являлися люди. І починають переселятися саме в ці квартири з готелю", – розповів Хлань.
За його словами, є випадки, коли місцеві жителі змушені повертатися до своїх домівок, попри окупацію, але тих, хто залишає окуповану Херсонщину, більше.
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