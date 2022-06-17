У Херсоні окупанти заселятимуть у квартири українців співробітників ФСБ

Про це Сергій Хлань розповів Радіо Свобода.

"Родини ФСБшників, а це здебільшого ФСБшники, а не військові, розселені в центрі Херсона – в готелі "Оптіма". Зараз ФСБшники активно працюють з головами ОСББ якраз щодо моніторингу вільних квартир, щоб можна було заселятися до квартир. Готель готелем, а вони хочуть переїжджати до більш комфортних умов. То ж вони зараз з'ясовують, які квартири вільні, хто виїхав остаточно і наскільки давно не з'являлися люди. І починають переселятися саме в ці квартири з готелю", – розповів Хлань.



За його словами, є випадки, коли місцеві жителі змушені повертатися до своїх домівок, попри окупацію, але тих, хто залишає окуповану Херсонщину, більше.

17 червня Інститут вивчення війни повідомив, що на Херсонщині окупанти можуть влаштувати атаки під чужим прапором.

15 червня повідомлялось, що українці починають наступ, щоб, повернути Херсон, територію, яка зараз повністю контролюється російськими військами.

16 червня окупаційна "влада" Херсонщини повідомила, що народжені після 24 лютого діти автоматично отримуватимуть громадянство РФ.

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