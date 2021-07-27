Місцезнаходження утримуваного Росією політв'язня Приходька невідоме з червня, - Денісова
З початку червня невідоме місцезнаходження в Росії незаконно засудженого українського політв’язня, кримчанина Олега Приходька
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.
За попередньою інформацією, Приходька етаповано для відбування незаконного покарання до міста Володимир.
Вона повідомила, що останнє відоме місце утримання Приходька – "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области".
"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова з вимогою вжити заходів для підтвердження місцеперебування Олега Приходька, а також надати інформацію щодо стану його здоров’я", - заявила Денісова.
Вона звернулась до МЗС України з проханням забезпечити консульський захист Приходька.
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