Місцезнаходження утримуваного Росією політв'язня Приходька невідоме з червня, - Денісова

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.



За попередньою інформацією, Приходька етаповано для відбування незаконного покарання до міста Володимир.



Вона повідомила, що останнє відоме місце утримання Приходька – "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области".



"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова з вимогою вжити заходів для підтвердження місцеперебування Олега Приходька, а також надати інформацію щодо стану його здоров’я", - заявила Денісова.



Вона звернулась до МЗС України з проханням забезпечити консульський захист Приходька.

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