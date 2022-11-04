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Місцями дощі та тумани: погода цими вихідними в Україні від Наталки Діденко

4 листопада, 2022 п'ятниця
14:04
Суспільство телеведуча

Цієї суботи та неділі синоптик обіцяє тумани та місцями дощі, найтепліша температура очікується у південній частині України - +12 - +17 градусів

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Дощі пройдуть 5 листопада на Сході України - у Полтавській області та на Закарпатті.

У неділю, 6 листопада, дощова погода очікується в західних областях, дійдуть також опади до Вінниччини та Житомирщини. Проте на решті території України із вологих явищ лише тумани.

Видимість на дорогах до 300-500 м.

У суботу і неділю найтепліше буде у південній частині України: +12 - +17 градусів.

Також тепло буде на Заході: +9 - +13 градусів. Найхолодніше - у північно-східній частині: +5 - +9, а на решті території країни: +7 - +12 градусів.

У Києві 5-6 листопада - без істотних опадів. У суботу трохи тепліше, до +10 градусів, у неділю посвіжіє - до +8 градусів.

"Київська погода наперед обіцяє бути спокійною, враховуючи надмір стресових ситуацій та нервових коливань навколо.
Як показує ця прогностична метеодіаграма, що внизу, поки що істотні опади малоймовірні - аж вже під кінець наступного тижня їх побільшає", - розповідає синоптик.

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