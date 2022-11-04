Місцями дощі та тумани: погода цими вихідними в Україні від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Дощі пройдуть 5 листопада на Сході України - у Полтавській області та на Закарпатті.

У неділю, 6 листопада, дощова погода очікується в західних областях, дійдуть також опади до Вінниччини та Житомирщини. Проте на решті території України із вологих явищ лише тумани.

Видимість на дорогах до 300-500 м.

У суботу і неділю найтепліше буде у південній частині України: +12 - +17 градусів.

Також тепло буде на Заході: +9 - +13 градусів. Найхолодніше - у північно-східній частині: +5 - +9, а на решті території країни: +7 - +12 градусів.

У Києві 5-6 листопада - без істотних опадів. У суботу трохи тепліше, до +10 градусів, у неділю посвіжіє - до +8 градусів.

"Київська погода наперед обіцяє бути спокійною, враховуючи надмір стресових ситуацій та нервових коливань навколо.

Як показує ця прогностична метеодіаграма, що внизу, поки що істотні опади малоймовірні - аж вже під кінець наступного тижня їх побільшає", - розповідає синоптик.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



