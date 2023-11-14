Митники заявили про скорочення обсягу зовнішньої торгівлі Росії на 16%
Федеральна митна служба Росії опублікувала дані про сукупний обсяг експорту та імпорту – згідно з цими даними обсягу зовнішньої торгівлі Росії впав на 16%
Про це пише РБК.
За дев'ять місяців 2023 року він становив $530,2 млрд (роком раніше того ж періоду – $629,2 млрд).
Експорт скоротився на 29% - з $448,9 млрд до $316,9 млрд, а імпорт зріс на 18% - з $180,3 млрд до $213,3 млрд.
Востаннє статистика міжнародної торгівлі Росії публікувалася митницею навесні. Тоді повідомлялося, що торговельний оборот 2022 року зріс на 8,1% порівняно з 2021-м.
- Доходи Росії від продажу нафти за кордон в жовтні 2023 року знизилися в порівнянні з попереднім піком, оскільки світові ціни на нафту впали, а США ввели санкції проти суден, які порушують західну цінову стелю.
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