Митники заявили про скорочення обсягу зовнішньої торгівлі Росії на 16%

Про це пише РБК.

За дев'ять місяців 2023 року він становив $530,2 млрд (роком раніше того ж періоду – $629,2 млрд).

Експорт скоротився на 29% - з $448,9 млрд до $316,9 млрд, а імпорт зріс на 18% - з $180,3 млрд до $213,3 млрд.

Востаннє статистика міжнародної торгівлі Росії публікувалася митницею навесні. Тоді повідомлялося, що торговельний оборот 2022 року зріс на 8,1% порівняно з 2021-м.