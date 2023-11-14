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Дохід Росії від експорту нафти зменшився, у МЕА назвали причину

14 листопада, 2023 вiвторок
15:09
Світ видобуток нафти, нафта

Доходи Росії від продажу нафти за кордон в жовтні 2023 року знизилися в порівнянні з попереднім піком, оскільки світові ціни на нафту впали, а США ввели санкції проти суден, які порушують західну цінову стелю

Про це йдеться у доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За даними МЕА, експорт російської нафти знизився на 70 тис. барелів на добу в жовтні до 7,5 мб/добу, оскільки більші поставки сирої нафти не змогли компенсувати зниження потоків продукції.

Минулого місяця Росія отримала 18,34 млрд доларів від експорту сирої нафти та нафтопродуктів. Це на 25 млн доларів менше, ніж у вересні, "оскільки нижчі міжнародні ціни на нафту більш ніж компенсували скорочення знижок на російські сорти".

"Перші санкції Казначейства США, запроваджені в рамках цінового обмеження "Великої сімки", сприяли невеликому зниженню цін на російську нафту в другій половині місяця через зростання вартості доставки", - йдеться у повідомленні.

Однак місячні доходи Росії від експорту нафти залишаються поблизу найвищого рівня з жовтня 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: Bloomberg

Доходи від продажу нафтопродуктів є ключовим джерелом надходжень до російського бюджету, обтяженого величезними витратами на війну в Україні та необхідністю утримувати видатки напередодні президентських виборів у березні. Протягом останніх місяців доходи від продажу нафти і газу зросли на тлі підвищення цін на російський експорт, скоротивши дефіцит бюджету країни і надавши йому більшу фінансову гнучкість для ведення війни.

Велика сімка встановила граничні ціни на російську нафту і нафтопродукти, намагаючись обмежити бюджетні надходження Росії, не завдаючи шкоди світовому нафтовому ринку. Вантажі, продані за цінами, що перевищують граничні, не мають права на такі послуги, як доставка і страхування від західних країн.

Міністерство фінансів США також запровадило санкції 12 жовтня проти двох нафтових танкерів та їх зареєстрованих власників у Туреччині та ОАЕ, оскільки обидва судна використовували постачальників послуг, що базуються в США, для перевезення російської нафти за ціною, вищою від граничного рівня..

Росія ввела тимчасову заборону на більшу частину експорту дизельного палива і бензину наприкінці вересня і зняла обмеження на морські поставки дизельного палива лише 6 жовтня. Заборона на експорт бензину залишається в силі для стабілізації внутрішнього ринку палива.

  • 12 жовтня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти компаній, які намагалися обійти обмеження на ціну російської нафти.
  • Після цього ціни на нафту зросли, коли США посилили санкції проти російського експорту нафти, викликаючи тривогу щодо постачання на вже обмеженому ринку. Прогнозувалося, що світові запаси зменшаться до четвертого кварталу.
Росія
нафта
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