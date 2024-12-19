Світовий банк погодив виділення Україні $2,05 млрд, частина коштів – доходи від заморожених активів РФ
У середу, 18 грудня, рада виконавчих директорів Світового банку схвалила виділення Україні фінансування на понад $2 млрд доларів. Мільярд із цієї суми вперше нададуть коштом заморожених російських активів
Про це йдеться на сайті Світового банку.
Як зазначено в повідомленні, рада виконавчих директорів Світового банку схвалила програму політики розвитку (DPO) для України, спрямовану на "посилення основи економічної політики для сталого зростання та покращення фінансової стабільності".
Вона передбачає фінансування в розмірі $1,05 млрд із використанням ресурсів МБРР, посилених через Український трастовий фонд Advancing Needed Credit Enhancement (ADVANCE), які доповнюються кредитними гарантіями Японії та Великої Британії. Окрім того, фінансовий пакет включає грант у розмірі 1 млрд доларів із заморожених активів РФ – від Фонду сприяння залученню ресурсів для інвестування у зміцнення фінансового посередництва України (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF).
Як зауважили у Світовому банку, новий пакет спрямований на посилення фінансової й економічної стабільності України, а також підтримку уряду на шляху до здійснення реформ, метою яких є зміцнення економічного потенціалу країни та поліпшення макрофінансової стабільності.
"Незважаючи на значні виклики, уряд України стабілізував економіку та продовжує зосереджуватися на своїх цілях розвитку, зокрема на прагненні приєднатися до Європейського Союзу, – сказав Боб Саум, регіональний директор Світового банку у Східній Європі. – Були значні досягнення, і Україна продовжує просуватися у своїх зусиллях із впровадження реформ для створення динамічної ринкової економіки. Група Світового банку й наші міжнародні партнери продовжуватимуть підтримувати український народ у реалізації його прагнень до ЄС".
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