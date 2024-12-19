У зоні ППО Аляски виявили 4 російські військові літаки

Про це повідомляє NORAD.

Зазначається, що російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не порушували суверенний повітряний простір США чи Канади.

Крім цього, там зауважили, що російська активність у зоні ППО Аляски відбувається "регулярно і не розглядається як загроза".

"Зона розпізнавання протиповітряної оборони Аляски починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і це визначена ділянка міжнародного повітряного простору, яка вимагає швидкої ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки", - йдеться у дописі.