У зоні ППО Аляски виявили 4 російські військові літаки
Командування аерокосмічної оборони Північної Америки виявило та відстежило 4 російські бомбардувальники, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски
Про це повідомляє NORAD.
Зазначається, що російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не порушували суверенний повітряний простір США чи Канади.
Крім цього, там зауважили, що російська активність у зоні ППО Аляски відбувається "регулярно і не розглядається як загроза".
"Зона розпізнавання протиповітряної оборони Аляски починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і це визначена ділянка міжнародного повітряного простору, яка вимагає швидкої ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки", - йдеться у дописі.
- Упродовж тижня літаки НАТО здійснили сім вильотів для виявлення та супроводження російських літаків, які порушили правила польотів.
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