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На німецькій військовій базі затримали китайця, якого підозрюють у шпигунстві

Дар'я Куркіна
19 грудня, 2024 четвер
05:06
Світ Німеччина уряд

У Німеччині на території військово-морської бази затримали громадянина Китаю за підозрою у шпигунстві

Зміст

Про це повідомляє Reuters. 

Німецький суспільний мовник інформував, що китайця помітили 9 грудня на базі ВМС у місті Кіль. Прокуратура підозрює чоловіка у фотографуванні обʼєктів, які важливі для безпеки держави.

"У нас відкрите розслідування щодо китайця, якого знайшли на території морського порту", - заявила прессекретар департаменту кримінальних розслідувань Шлезвіг-Гольштейну Карола Єшке. 

У Кілі на Балтійському морі розташована одна з трьох флотилій німецького флоту. Також місто є сухим доком, де компанія ThyssenKrupp будує підводні човни. 

Інформаційне агентство підкреслює, що справу розслідують на тлі посилення уваги до загрози безпеці з боку Китаю. Зазначено, що автомобільна промисловість Пекіна стає "більш грізним конкурентом” для Берліна. Водночас підкреслюється, що КНР продовжує співпрацю з РФ, навіть коли Захід прагне ізолювати Москву через повномасштабне вторгнення в Україну. 

  • У серпні у США визнали винним у незаконній діяльності як іноземного агента китайського вченого, який збирав інформацію про активістів за демократію в Китаї і передавав її своїй розвідці.

Теги:
Новини
Китай
військові
Німеччина
Шпигунський скандал
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