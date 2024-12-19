На німецькій військовій базі затримали китайця, якого підозрюють у шпигунстві

Про це повідомляє Reuters.

Німецький суспільний мовник інформував, що китайця помітили 9 грудня на базі ВМС у місті Кіль. Прокуратура підозрює чоловіка у фотографуванні обʼєктів, які важливі для безпеки держави.

"У нас відкрите розслідування щодо китайця, якого знайшли на території морського порту", - заявила прессекретар департаменту кримінальних розслідувань Шлезвіг-Гольштейну Карола Єшке.

У Кілі на Балтійському морі розташована одна з трьох флотилій німецького флоту. Також місто є сухим доком, де компанія ThyssenKrupp будує підводні човни.