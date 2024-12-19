На німецькій військовій базі затримали китайця, якого підозрюють у шпигунстві
У Німеччині на території військово-морської бази затримали громадянина Китаю за підозрою у шпигунстві
Про це повідомляє Reuters.
Німецький суспільний мовник інформував, що китайця помітили 9 грудня на базі ВМС у місті Кіль. Прокуратура підозрює чоловіка у фотографуванні обʼєктів, які важливі для безпеки держави.
"У нас відкрите розслідування щодо китайця, якого знайшли на території морського порту", - заявила прессекретар департаменту кримінальних розслідувань Шлезвіг-Гольштейну Карола Єшке.
У Кілі на Балтійському морі розташована одна з трьох флотилій німецького флоту. Також місто є сухим доком, де компанія ThyssenKrupp будує підводні човни.
Інформаційне агентство підкреслює, що справу розслідують на тлі посилення уваги до загрози безпеці з боку Китаю. Зазначено, що автомобільна промисловість Пекіна стає "більш грізним конкурентом” для Берліна. Водночас підкреслюється, що КНР продовжує співпрацю з РФ, навіть коли Захід прагне ізолювати Москву через повномасштабне вторгнення в Україну.
У серпні у США визнали винним у незаконній діяльності як іноземного агента китайського вченого, який збирав інформацію про активістів за демократію в Китаї і передавав її своїй розвідці.
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