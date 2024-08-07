"Видавав себе запеклим противником правлячої Комуністичної партії Китаю": китайського вченого визнали шпигуном у США

Про це повідомляє Reuters.

Після тижневого судового розгляду у федеральному суді Брукліна присяжні визнали Ван Шуцзюня винним за чотирма пунктами, включаючи дії як іноземного агента без повідомлення генерального прокурора США та брехню владі США.

Вану може загрожувати до 25 років в'язниці, коли йому буде винесено вирок 9 січня 2025 року.

Федеральні прокурори заявили, що Ван, натуралізований громадянин США, видавав себе запеклим противником правлячої Комуністичної партії Китаю, щоб завоювати довіру продемократичних активістів Гонконгу, прихильників незалежності Тайваню та борців за права уйгурів і тибетців.

Прокурори заявили, що Ван фактично шпигував за активістами та ділився своїми висновками з чотирма чиновниками в міністерстві державної безпеки Китаю та розвідувальній службі.

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"Обвинувальний висновок міг бути сюжетом шпигунського роману, але докази вражаюче реальні. Ван був готовий зрадити тих, хто його поважав і довіряв йому", — сказав у заяві Бреон Піс, головний федеральний прокурор району Нью-Йорка Бруклін.

Ван, який емігрував до США в 1994 році, заарештували в березні 2022 року.

Адвокат Захарі Маргуліс-Онума сказав, що Ван говорив представникам розвідки про продемократичний рух, щоб заручитися їхньою підтримкою та сприяти суспільним змінам, і не виступав у ролі їх агента.

Маргуліс-Онума сказав, що він поважає вердикт присяжних і буде вимагати вироку, який позбавить Вана від в'язниці.