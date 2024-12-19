Щоб Україна була захищена, вона має бути в НАТО, – чиновник Білого дому Карпентер

Про це сказав "Голосу Америки старший директор з питань Європи в Раді з нацбезпеки США Карпентер

"Рішення про запрошення в НАТО вже має ухвалювати нова команда. Що я можу сказати, – це те, що зрештою, аби Україна була захищена, вона має бути в НАТО. Ніщо інше не може зрівнятися зі Статтею 5-ю статуту НАТО у плані гарантій безпеки. Тому це там, де Україна повинна бути. Вона має отримати членство в Альянсі. І на саміті НАТО у Вашингтоні в липні ми всі сказали, що Україна - на незворотному шляху до членства. Це повинно бути метою", – сказав він.

Він додав, що процес вступу не буде швидким, адже питання також полягає в тому, скільки часу знадобиться, аби 32 союзники та парламенти ратифікували членство України в НАТО.

"Це займе час. А поки що ми повинні подумати, які гарантії безпеки, яка військова допомога потрібні Україні до того часу, як вона отримає гарантії безпеки, прописані у статті 5", – сказав Карпентер.

Про те, що серед союзників по НАТО наразі немає єдності щодо питання членства України в Альянсі, йшлося й під час дискусії в Атлантичній раді, присвяченій посиленню стійкості всередині Альянсу.

Під час цієї розмови Майкл Карпентер також зауважив, що неможливо дати Україні гарантії безпеки, необхідні для функціонування та процвітання її як суверенної, демократичної, незалежної держави без гарантій 5 статті.

Карпентер висловив сумніви в тому, що потенційні мирні переговори між Україною та Росією можуть завершитись у 2025 році.

"Ми довго думали про тимчасові гарантії безпеки. Що б ми хотіли бачити в Україні до того, як вона отримає п’яту статтю гарантії колективної безпеки? І ми можемо багато говорити про це, але зрештою це потрібно для того, щоб вижити", – сказав він.

Посадовець також відзначив, що запрошення до НАТО – лише один з етапів процесу інтеграції, а до повноцінного членства країни в Альянсі попереду буде ще багато кроків. Але, за словами посадовця, вже в перший день, коли Україна стане членом НАТО, її сили будуть повністю сумісними з усіма стандартами Альянсу.

Карпентер наголосив, що чинна адміністрація президента США намагалася поставити Україну в позицію сили, аби Київ мав важелі впливу під час потенційних переговорів з Росією.