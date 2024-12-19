РФ 18 грудня атакувала Ромни на Сумщині: пошкоджено 9 житлових будинків
Російські загарбники ввечері 18 грудня завдали ракетного удару по місту Ромни Сумської області: за попередньою інформацією постраждалих немає
Про це повідомила Сумська ОВА.
РФ завдала удару по Ромнах після 21-ї години. Унаслідок ворожої атаки в місті пошкоджено 9 житлових будинків. Постраждалих немає.
"На території Роменської громади оперативно розгорнули штаб із ліквідації наслідків ворожої атаки. Жителям пошкоджених осель запропонували тимчасове проживання в місцевих гуртожитках", - додають в ОВА.
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російського ракетного удару.
Вдень 18 грудня російська окупаційна армія обстріляла Середино-Будську громаду Сумської області, застосувавши FPV-дрон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.17
- EUR Купівля 43.75Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе