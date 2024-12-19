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РФ 18 грудня атакувала Ромни на Сумщині: пошкоджено 9 житлових будинків

Дар'я Куркіна
19 грудня, 2024 четвер
01:00
Війна з Росією Суми

Російські загарбники ввечері 18 грудня завдали ракетного удару по місту Ромни Сумської області: за попередньою інформацією постраждалих немає

Зміст

Про це повідомила Сумська ОВА. 

РФ завдала удару по Ромнах після 21-ї години. Унаслідок ворожої атаки в місті пошкоджено 9 житлових будинків. Постраждалих немає.

"На території Роменської громади оперативно розгорнули штаб із ліквідації наслідків ворожої атаки. Жителям пошкоджених осель запропонували тимчасове проживання в місцевих гуртожитках", - додають в ОВА. 

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російського ракетного удару.  

  • Вдень 18 грудня російська окупаційна армія обстріляла Середино-Будську громаду Сумської області, застосувавши FPV-дрон.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Сумщина
окупанти
ракетний удар
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