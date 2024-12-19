РФ окупувала Трудове на Донеччині, - DeepState
Російські загарбники окупували Трудове в Донецькій області та просунулися в Кураховому
Про це повідомляє DeepState.
Аналітики проєкту оновили мапу в ніч на 19 грудня. Згідно з даними, росіяни окупували Трудове. Також ворог просунувся в Успенівці, Кураховому, біля Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження Донецької області.
Водночас окупанти просунулися біля Загризового на Харківщині.
Протягом понеділка, 16 грудня, російська окупаційна армія захопила Ганнівку на Донеччині, а також просунулася у Курській області РФ.
Від початку доби 18 грудня кількість бойових зіткнень на російсько-українському фронті зросла до 224. Найгарячіше й далі на Курщині, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.
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