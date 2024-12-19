РФ окупувала Трудове на Донеччині, - DeepState

Протягом понеділка, 16 грудня, російська окупаційна армія захопила Ганнівку на Донеччині, а також просунулася у Курській області РФ.

Від початку доби 18 грудня кількість бойових зіткнень на російсько-українському фронті зросла до 224. Найгарячіше й далі на Курщині, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.