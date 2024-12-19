РФ увечері 18 грудня обстріляла прикордоння Чернігівщини: постраждав 16-річний підліток і поліцейський
Увечері середи, 18 грудня, російський ворог вдарив по прикордонній громаді Чернігівської області, внаслідок чого постраждали 16-річний підліток і поліцейський
Про це повідомляють Національна поліція та очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Зазначається, що ворог завдав удару безпілотником по прикордонному Новгород-Сіверському району, через що під час несення служби зазнав поранень 41-річний поліцейський Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Наразі його у тяжкому стані госпіталізовано.
Тим часом у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району росіяни завдали ударів з артилерії по будинках мирних громадян. Унаслідок обстрілу поранень зазнав 16-річний хлопець, пошкоджено житловий будинок.
"Підлітку надано медичну допомогу, загрози його життю немає", - йдеться у дописі.
- Увечері 17 грудня російська окупаційна армія вдарила з артилерії по місту Семенівка Чернігівської області. Унаслідок цього загинув 74-річний пенсіонер.
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