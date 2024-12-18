Увечері 17 грудня РФ вдарила по прикордонній громаді Чернігівщини: загинув 74-річний чоловік
Увечері 17 грудня російська окупаційна армія вдарила з артилерії по місту Семенівка Чернігівської області. Унаслідок цього загинув 74-річний пенсіонер
Про це пишуть Національна поліція та очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Так, увечері 17 грудня росіяни з артилерії обстріляли прикордонну Семенівську громаду Новгород-Сіверського району.
Унаслідок цього загинув 74-річний чоловік. Також є пошкодження домівок.
- Ввечері вівторка, 17 грудня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України.
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