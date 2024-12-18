Суд ЄС залишив російського олігарха Дерипаску під санкціями

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що усі три апеляції було відхилено за всіма пунктами, включно з вимогою Дерипаски компенсувати йому моральну шкоду від санкцій виплатою одного мільйона євро.

Як додають у виданні, Росбанк і Тінькофф-банк пред'явили суду низку пунктів, серед яких відсутність зазначення причин санкцій, помилка в оцінюванні фактів, зловживання Радою ЄС своїми повноваженнями, порушення принципу пропорційності, порушення принципу рівності та недискримінації тощо.

Що передувало?

У 2022 році Олег Дерипаска підпав під санкції ЄС за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, а потім у 2024 році – під санкції за обхід попередніх санкцій і матеріальну підтримку російського уряду.

11 вересня Суд ЄС частково задовольнив позов двоюрідного брата Олега Дерипаски Павла Єзубова. Як зазначено у вердикті, суд анулював рішення Ради ЄС від вересня 2023 року щодо запровадження санкцій проти нього, однак відхилив його вимогу скасувати обмежувальні заходи, введені у вересні 2022 року та березні 2023 року.