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Російський мільярдер Дерипаска заявив про мирні перемовини щодо України "наприкінці вересня"

20 серпня, 2023 неділя
19:17
Війна з Росією Путін та Дерипаска

Мільярдер з РФ, металургійний магнат Олег Дерипаска у неділю, 20 серпня, повідомив про нібито вірогідний "початок мирних переговорів" щодо російсько-українського збройного конфлікту восени 2023 року

Про це підприємець розповів у себе в ТГ-каналі.

"Та й, схоже, мирні переговори щодо українського конфлікту можуть розпочатися вже наприкінці вересня", зазначив Дерипаска.

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На його думку, проведення перемовин буде зумовлене економічними міркуваннями керівництва США, якому "буде необхідний пошук компромісу з ворогами". Після того, як висловився мільярдер, про Росію "на якийсь час забудуть", що забезпечить РФ шанс на інвестиції та відновлення економіки. Щоправда, післявоєнна російська економіка, на думку Дерипаски, буде "орієнтована на Південь та Схід".

  • Дерипаска протягом 17 років був одружений на Поліні Юмашевій, онучці першого російського президента Бориса Єльцина.
  • Близький до Романа Абрамовича, якого теж пов'язують з сімейним кланом Єльцина, й що займається неофіційними переговорними процесами між Україною та РФ щодо окремих питань, зокрема, відносно обміну полоненими.
  • Перебуває під санкціями.

Росія
олігархи
переговори з РФ
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