Про це підприємець розповів у себе в ТГ-каналі.

"Та й, схоже, мирні переговори щодо українського конфлікту можуть розпочатися вже наприкінці вересня", зазначив Дерипаска.

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На його думку, проведення перемовин буде зумовлене економічними міркуваннями керівництва США, якому "буде необхідний пошук компромісу з ворогами". Після того, як висловився мільярдер, про Росію "на якийсь час забудуть", що забезпечить РФ шанс на інвестиції та відновлення економіки. Щоправда, післявоєнна російська економіка, на думку Дерипаски, буде "орієнтована на Південь та Схід".