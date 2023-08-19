Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Складна політична осінь": чи примушуватимуть Україну до переговорів?
Аналітика

"Складна політична осінь": чи примушуватимуть Україну до переговорів?

Андріана Стахів
19 серпня, 2023 субота
07:11
Війна з Росією

Останні заяви українських та закордонних посадовців викликають певні гойдалки у суспільстві та нерозуміння, чого все ж очікувати Україні на міжнародній арені від осені, яка стрімко наближається

Як розвиватиметься ситуація і що на неї впливатиме, Еспресо намагається з’ясувати за допомогою експертів

Передумови

Дмитро Кулеба

Фото: МЗС

12 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що попереду на українців чекає важка осінь. Причина – заклики сісти за стіл перемовин з РФ і про це, за словами головного українського дипломата, будуть лунати восени голоси з різних країн.

Це не перша схожа заява від українських урядовців. Так, у травні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз у світі запущена масштабна кампанія, за якою Україну намагаються посадити за стіл переговорів на умовах Росії.

"Зараз дуже багато пропозицій з різних країн з цього приводу", – говорив він тоді.

Щоправда, вже 15 серпня Олексій Данілов спростовував повідомлення про те, що Захід начебто намагається схилити Київ до переговорів.

"Повідомлення про цей нібито тиск не підтверджені нічим. Вони є лише в інтернеті. Я не знаю, можливо, це робота російської армії тролів, але партнери не ставили якихось вимог вести переговори", – заявив, він в інтерв’ю італійській газеті "La Repubblica".

Однак, заяви про те, що Україна має провести переговори на умовах Росії роблять не лише російські "тролі". Про примушування України до миру у західній пресі з’явилася ціла низка публікацій. Зокрема, видання "Politico" пише, що Вашингтон розглядає сценарій заморозки війни в Україні за корейським зразком. Якщо Україна не зможе вигнати загарбників зі своєї території – заморожений конфлікт може стати політично прийнятним довгостроковим результатом для США та інших країн-партнерів України, оскільки дозволить знизити витрати на підтримку Києва. Натомість Україні можуть запропонувати довгострокові зв'язки зі США й НАТО у сфері безпеки.

Заяви представників НАТО

Підлили масла у вогонь і заяви керівника апарату генсека НАТО Стіана Єнссена під час публічної дискусії в норвезькому місті Арендаль 15 серпня. З них медіа зробили висновки про те, що НАТО пропонує Україні членство в обмін на територіальні поступки Росії. Насправді як зазначив нардеп Микола Княжицький, Єнссен лише констатував, що навіть, якщо Україні доведеться відмовитися від частини своїх територій, Україна все одно повинна стати членом НАТО. Пізніше і сам Єнссен заявив, що його неправильно зрозуміли і йшлося тільки про ширші "дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні". 

Але довелося прояснювати ситуацію і НАТО, і Вашингтону. Вже 17 серпня представник Білого дому Джон Кірбі заперечив, що США ведуть переговори щодо прийняття України в НАТО в обмін на закінчення війни, чи що Україну можуть прийняти в Альянс у межах підконтрольних уряду територій.

"Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати", – наголосив у своїй заяві Кірбі.

Разом із тим ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс радить обережно ставитись до таких заяв з канцелярії НАТО. 

"Представники канцелярії НАТО не мають права оприлюднювати свої особисті думки, вони можуть переказувати лише те, про що домовились в Альянсі, де є спільна думка та спільне розуміння. Такими є правила і навіть генеральний секретар теж не може щось від себе додавати до того, про що домовились колективно. Позиція НАТО була висловлена в декларації глав держав під час саміту в Вільнюсі, – пояснює литовський дипломат. – Торгувати чужою територією є неправильно політично та морально. Лише Україна може вирішувати, коли їй домовлятися, чи взагалі це робити й ніхто не може її змушувати чи навіть підказувати щось в цьому питанні".

Також на думку дипломата Павла Клімкіна, диму без вогню не буває. І до таких дискусій Україна повинна бути готовою, адже вони можуть продовжуватись у різному вигляді.

"Ці слова свідчать, що наші союзники допускають "патову" ситуацію на полі бою, тимчасову або тривалішу – і відповідно ведуть дискусію, що це означатиме в сенсі моделей безпеки. Звісно, нам такі дискусії емоційно дуже не подобаються, але ми маємо поважати наших союзників і зрозуміти їх логіку, адже інших союзників в нас немає і нам вони в боротьбі за Україну критично потрібні", – говорить Клімкін.

НАТО, державний прапор України

Ймовірне посилення тиску на Україну

На думку дипломата Володимира Огризка, тиск на Україну справді може посилюватися.     

"Але я завжди був прихильником підходу, що напад – це найкращий захист. Думаю, що нам не треба чекати, поки на нас будуть нападати в такому розумінні інші. А маємо робити це самі. Як: ми знаємо хто веде таку лінію і в Сполучених Штатах Америки, і в Німеччині, і в деяких інших країнах. То що нам заважає попереджати такі потенційні акти дипломатичної агресії своїми діями", – підкреслює дипломат.

За час, який триває повномасштабне російське вторгнення, Україні вже відома та група політиків на Заході, які провадять лінію замирення із Москвою і можуть просувати тему переговорів. Тож тут, на його думку, варто працювати на випередження їхніх можливих дій.

"Треба просто шукати підтвердження тому, що вони ведуть за нашою спиною сепаратні переговори з Москвою. І давати це на публіку, хай потім виправдовуються. І не лише перед журналістами, але і, скажімо, у своєму ж рідному Конгресі. Я думаю, що такий підхід значно ефективніший, ніж чекати поки нам скажуть: "Ну, от бачите, контрнаступ йде повільніше, ніж ми очікували. Тому не треба вам давати зброю, ви сідайте за стіл переговорів". Думаю, треба грати на випередження й у нас для цього є всі необхідні можливості", – пояснює Володимир Огризко.

Володимир Огризко

Вплив контрнаступу ЗСУ на політичну лінію Заходу

Тут варто згадати публікацію "Financial Times", у якій видання писало, що багато залежатиме від результатів українського контрнаступу цього літа. Якщо він виявиться невдалим або просто не принесе великих успіхів, Україну та її партнерів решта світу буде примушувати до перемир'я з РФ на умовах статус-кво.

"Це якраз той самий випадок, коли через засоби  масової інформації зливається та чи інша потрібно новина, яку потім починають обсмоктувати, обговорювати і створювати певне тло. Але тут можна чітко і ясно сказати, що від успіхів наших Збройних сил справді залежить дуже багато. І якщо вдасться проламати оцю багатошарову систему оборони на півдні, зробити коридор до Азовського моря, і зробити Крим справді островом, перебивши всі ланцюжки постачання, то тоді ситуація кардинальним чином зміниться", – зазначає Володимир Огризко. 

Разом із тим дипломат акцентує на тому, що Захід також має активний вплив на успіх контрнаступу. Тут йдеться про зброю, яка вкрай необхідна українським воїнам для просування.

"Тут виходить зачароване коло. З одного боку вони стримують надання нам необхідної зброї, а потім результат, який ми маємо в повільному темпі, використовують для того, щоб казати, що от бачите, нічого не спрацьовує, тому треба сідати за стіл переговорів, – говорить Володимир Огризко і додає: – Це зачароване коло треба ламати, треба пояснювати в першу чергу громадськості, яка слава Богу, на нашому боці, що це хибний шлях, що це шлях мислення позаминулого століття – наче з Росією можна про щось домовитися". 

ЗСУ, контрнаступ

Фото: GeneralStaff.ua

Як наголошує дипломат, триваліший контрнаступ вимагатиме від України цієї осені збільшувати свої зусилля і на політичному рівні, і на дипломатичному для того, щоб отримувати необхідне озброєння, зокрема отримувати його швидше. 

"Зрештою ми отримуємо все те, що нам необхідно, але з відстрочкою в кілька місяців, може навіть кільканадцять місяців що є безумовно величезним цинізмом з боку наших деяких західних партнерів. Ми ж бачимо оці ігри у футбол: ми дамо, але хай спочатку дадуть інші, почекаємо поки те, але зробимо коли буде це. На превеликий жаль, це віддзеркалення тієї самої тенденції, про яку ми говорили, що дехто на заході живе за формулою – Київ має перемогти, але Москва не має програти", – констатує Володимир Огризко.

Він переконаний, що це те, із чим потрібно активно боротися, аби врешті всі зрозуміли, що будь-які спроби говорити чи домовлятися із Москвою – це абсурд та це політична короткозорість.

Суспільство
Світ
Україна
Росія
НАТО
США
переговори з РФ
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
18 серпня, 2023 п'ятниця
Напад на заступника голови ДПС: затриманим оголосили підозри
18 серпня, 2023 п'ятниця
Зеленський про звільнення воєнкомів: бойові бригади скаржаться на проблеми з комплектуванням
18 серпня, 2023 п'ятниця
Грецькі журналісти виступили проти героїв "Азову" та зірвали пресконференцію присвячену матчу "Динамо" - "Аріс"
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
19 серпня
08:19
Оновлено
російська техніка
Росія за добу війни в Україні втратила 500 військових, 8 танків і 19 артсистем, - Генштаб
08:08
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Чому ексочільник Укроборонпрому не поїхав послом у Чехію
08:02
Огляд
книжковий огляд
Психологія воїна, сім етапів смерті та чи можна бити друга в обличчя, - 5 книг про те, як вижити і перемогти
07:50
ППО
Повітряні сили за ніч знищили 15 "шахедів"
06:54
США Японія
Японія, США, Південна Корея домовилися швидко консультуватися у випадку "загроз" на тлі агресивніших дій Китаю і КНДР
06:35
Мая Санду
Санду: Після перемоги України з'явиться можливість врегулювати конфлікт у Придністров'ї
06:00
Мелітополь
ISW: ЗСУ мають багато варіантів перерізати критично важливі шляхи постачання ворога на півдні
05:38
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
У ніч на 19 серпня в Україні було оголошено масштабну небезпеку атаки "шахедами" та ракетами РФ
05:08
Путін, Герасимов, Росія, РФ
У Кремлі повідомили, що Путін провів нараду з військовими у Ростові
04:40
Дональд Трамп
Наступного тижня Трамп може добровільно здатись поліції і сісти у в'язницю, - CNN
04:12
Окупанти вбиті в україні
Журналісти NYT озвучили чисельність військових втрат армій РФ та України
03:44
винищувач F-16
Міноборони Данії назвало терміни початок навчання українців на F-16
03:16
Джо Байден
РФ вже програла війну в Україні і це сигнал Китаю щодо Тайваню, - Байден
02:48
російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів
Переговори не можуть тривати нескінченно: в ECOWAS визначили дату інтервенції проти хунти в Нігері
02:20
Залізниця
У Польщі викрили групу біженців з України, завербованих РФ для диверсій, - ЗМІ
01:52
F-16
Уперед – до Перемоги: Резніков подякував США, Данії та Нідерландам за F-16
00:56
Путін
Путін відмовився очолити делегацію РФ на сесії Генасамблеї ООН
00:52
Ексклюзив
Ізраїль
Політолог назвав причини стриманості Ізраїлю у допомозі України
00:28
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Не виключаємо, але треба запобігти: Міністр оборони Болгарії про можливе зіткнення РФ і НАТО в Чорному морі
00:21
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Міллі розповів, якою бачить перемогу у війні з РФ для України та Заходу
2023, п'ятниця
18 серпня
23:42
Ексклюзив
знищені окупанти
"Навіть не ядерна зброя": військовий експерт розказав, чи вистачить у РФ ресурсів на довгу війну
23:41
Український військовий, ЗСУ
ЗСУ знищили 3 російських склади боєприпасів на Таврійському напрямку
23:28
Гаррі Кейн
Англійський футболіст Кейн забив дебютний гол за "Баварію"
22:52
Збірна України з баскетболу
Україна програла Хорватії та не потрапила на баскетбольний турнір Олімпіади-2024
22:43
Саміт НАТО, країни G7
До декларації G7 про гарантії безпеки для України долучились вже 25 країн
22:37
лукашенко, путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 серпня
22:24
Оновлено
Укрпошта оголосила про випуск марки "Україна - Мати"
Українці за день розкупили передзамовлення марки до Дня Незалежності
22:21
Ексклюзив
Роман Безсмертний
"Крапка ще не поставлена": дипломат Безсмертний про можливу присутність України на саміті G20
22:16
Миротворці ООН
На Північному Кіпрі турки-кіпріоти атакували бульдозерами миротворців ООН
21:57
Лучано Спаллетті
Євро-2024: збірна Італії перед матчем з Україною призначила нового тренера
21:56
На фото: Володимир Зеленський
"Потужні речі для України": Зеленський анонсував нові пакети допомоги від партнерів
21:50
Литва білорусь кордон
У Литві з'явились укріплення на закритому прикордонному пункті з Білоруссю
21:46
Оновлено
F-16
Салліван підтвердив згоду США на передачу Україні винищувачів F-16 після завершення навчання українських пілотів
21:35
обстріл, ППО
Коаліція союзників передасть Україні системи ППО на €105 млн
21:27
Херсонщина
Армія РФ обстріляла житловий сектор Херсона, загинув 72-річний чоловік
21:22
Ілон Маск
Маск заявив, що в Twitter приберуть функцію блокування користувачів
21:18
окупанти, орки
У Криму окупанти влаштували нову хвилю репресій проти Свідків Єгови
21:11
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ посилюють напрямки контрнаступу, нові ЗРК для фронту: воєнні підсумки тижня
21:02
Ексклюзив
Лукашенко та Сі Цзіньпін
Послаблення економіки РФ змушує Лукашенка шукати фінансової підтримки в Китаї, - Безсмертний
20:56
Ердоган і Путін
Росія, Туреччина та Катар готують нову зернову угоду без України, - Bild
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV