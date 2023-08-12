Кулеба попередив українців про важку осінь: що відомо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попереджає, що попереду на українців чекає важкі осінь та новий політичний сезон
Він пояснив під час спілкування з журналістом Вадимом Карп'яком, що причина - заклики сісти за стіл перемовин з РФ, ці "голоси", найімовірніше, будуть лунати восени з різних країн.
"Буде дуже важкий політичний сезон, всіх попереджаю. Ми все одно обов’язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь", – сказав Кулеба.
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Окрім цього, за словами міністра, під час зустрічі з дипломатами президент Володимир Зеленський ставив перед ними різні завдання. Вони стосувалися і проведення саміту формули миру, і залучення меценатів до процесу відбудови України, і відновлення зернових коридорів. Тож на осінь заплановано ще й багато важливих міжнародних самітів, на яких Києву потрібна "кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки".
"Друге – ти ж бачиш всі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу, про те, що "проблеми", що треба переговори. Це не від урядовців лунає, але стають гучнішими ці голоси. Ми робитимемо все в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", – сказав Кулеба.
Також він зазначив, що перед дипломатами продовжує стояти ще одне завдання: зробити так, аби "у росіян земля під ногами палала у всьому світі".
- 10 серпня повідомлялося, що Дмитро Кулеба заявив, що після виведення російських військ з України президент Володимир Зеленський може погодитись на переговори з Росією, але не з диктатором Володимиром Путіним.
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