Він пояснив під час спілкування з журналістом Вадимом Карп'яком, що причина - заклики сісти за стіл перемовин з РФ, ці "голоси", найімовірніше, будуть лунати восени з різних країн.

"Буде дуже важкий політичний сезон, всіх попереджаю. Ми все одно обов’язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь", – сказав Кулеба.

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Окрім цього, за словами міністра, під час зустрічі з дипломатами президент Володимир Зеленський ставив перед ними різні завдання. Вони стосувалися і проведення саміту формули миру, і залучення меценатів до процесу відбудови України, і відновлення зернових коридорів. Тож на осінь заплановано ще й багато важливих міжнародних самітів, на яких Києву потрібна "кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки".

"Друге – ти ж бачиш всі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу, про те, що "проблеми", що треба переговори. Це не від урядовців лунає, але стають гучнішими ці голоси. Ми робитимемо все в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", – сказав Кулеба.

Також він зазначив, що перед дипломатами продовжує стояти ще одне завдання: зробити так, аби "у росіян земля під ногами палала у всьому світі".