Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Він (Путін, - ред.) скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна і Зеленського за одним столом", - сказав дипломат.

"Ми можемо вести переговори з Росією після виведення їхніх військ з наших земель, але не з Путіним. Цієї мети можна досягти за допомогою війни та дипломатії. Наші генерали дбають про перше, їхнє завдання підштовхнути росіян до відступу і зрозуміти, що говорити краще, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію та діалог, коли це можливо", - додав він.

За його словами, переговори до виведення військ навряд чи можливі, бо росіянам вірити не можна.

"Ми не віримо росіянам на слово, ніхто при здоровому глузді не повірить", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що Україна робитиме все, аби унеможливити повторний напад у майбутньому.