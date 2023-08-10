Після виведення військ з України переговори з Росією можливі, але не з Путіним, – Кулеба
Після виведення російських військ з України президент Володимир Зеленський може погодитись на переговори з Росією, але не з диктатором Володимиром Путіним
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Corriere della Sera.
"Він (Путін, - ред.) скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна і Зеленського за одним столом", - сказав дипломат.
"Ми можемо вести переговори з Росією після виведення їхніх військ з наших земель, але не з Путіним. Цієї мети можна досягти за допомогою війни та дипломатії. Наші генерали дбають про перше, їхнє завдання підштовхнути росіян до відступу і зрозуміти, що говорити краще, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію та діалог, коли це можливо", - додав він.
За його словами, переговори до виведення військ навряд чи можливі, бо росіянам вірити не можна.
"Ми не віримо росіянам на слово, ніхто при здоровому глузді не повірить", - наголосив Кулеба.
Він зазначив, що Україна робитиме все, аби унеможливити повторний напад у майбутньому.
- 9 серпня президент ОАЕ заявив про бажання організувати зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського на конференції ООН з клімату. У Держдепі, коментуючи цю ініціативу, сказали, що Зеленський має сам вирішувати, чи погоджуватись йому на переговори. "Перешкодою завжди було і залишається те, що Володимир Путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, не відмовився від переконання, що Україна, за його словами, не є справжньою країною. І він не має наміру виводити свої війська з території України", - сказав представник Держдепу Метью Міллер.
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