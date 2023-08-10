Україна відкрита до переговорів, але Путін не відмовляється від імперських амбіцій, - держдеп США
Президент України Володимир Зеленський має особисто приймати рішення щодо будь-яких потенційних переговорів з Володимиром Путіним
Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна.
"Щодо будь-якої зустрічі між президентом Зеленським і президентом Путіним, я б сказав, що це рішення має приймати сам президент Зеленський. Ми ясно дали зрозуміти, що саме Україна керує процесом, коли йдеться про її майбутнє, і це стосується будь-яких потенційних переговорів", - Заявив Міллер.
За його словами, Україна неодноразово зазначала, що відкрита для переговорів з Росією, які поважатимуть територіальну цілісність України та її суверенітет.
"Але перешкодою завжди було і залишається те, що Володимир Путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, не відмовився від переконання, що Україна, за його словами, не є справжньою країною. І він не має наміру виводити свої війська з території України", – додав представника Держдепартаменту США.
- Нагадаємо, Пєсков та Медведєв 6 серпня заявили, що РФ проти мирних перемовин з Україною. Вона хоче контролювати ті регіони України, які наразі в конституції країни-терористки записані як російські.
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