Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна.

"Щодо будь-якої зустрічі між президентом Зеленським і президентом Путіним, я б сказав, що це рішення має приймати сам президент Зеленський. Ми ясно дали зрозуміти, що саме Україна керує процесом, коли йдеться про її майбутнє, і це стосується будь-яких потенційних переговорів", - Заявив Міллер.

За його словами, Україна неодноразово зазначала, що відкрита для переговорів з Росією, які поважатимуть територіальну цілісність України та її суверенітет.

"Але перешкодою завжди було і залишається те, що Володимир Путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, не відмовився від переконання, що Україна, за його словами, не є справжньою країною. І він не має наміру виводити свої війська з території України", – додав представника Держдепартаменту США.