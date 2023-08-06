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"Повинен приповзти на колінах". Пєсков та Медведєв проти мирних перемовин з Україною

6 серпня, 2023 неділя
16:08
Війна з Росією Володимир Путін і Дмитро Пєсков

Росія хоче контролювати ті регіони України, які наразі в конституції країни-терористки записані як російські

Про це заявив Пєсков, пише The New York Times.

Стало відомо, що журналісти запитали Пєскова, чи хоче РФ захопити ще більше українських територій. Той відповів «ні».

"Ми просто хочемо контролювати всю землю, яку ми зараз записали в нашій конституції як нашу", – додав він.

Водночас заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв прокоментува переговори щодо української формули миру в Саудівській Аравії. 

Реакція Медведєва на переговори у Джидді з'явилася у його telegram-каналі. Він заявив, що "важко засуджувати бажання закінчити війну і неможливо сперечатися з посиланнями до Статуту ООН при розумінні того, що, крім суверенітету, там є ще й право націй на самовизначення".

Втім, Медведєв також заявив, що всі пропозиції про мир нібито мають шанси на успіх при дотриманні трьох ключових умов:

  • Участь обох сторін "конфлікту" - "а цього нема", оскільки агресорку Росію до цих перемовин не залучили.
  • Облік історичного контексту - "а він такий: країни України ніколи не було до 1991 р. Вона уламок Російської імперії".
  • Облік поточних реалій - "а вони такі: Україна перебуває на стадії напіврозпаду, а частина її територій повернулася до Росії".

"Той посередник, який готовий визнати ці очевидні речі, має шанси на успіх. Решта – ніяких. Втім, і самі переговори поки що не потрібні. Ворог має приповзти на колінах, благаючи про пощаду", - написав він.

  • На початку серпня Саудівська Аравія планує провести мирні переговори стосовно України. За інформацією дипломатів, які беруть участь в обговоренні, переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Саудівська Аравія та Україна запросили на неї близько 30 країн, зокрема найбільші держави ЄС, США, а також Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію. Росію на саміт не покликали, оскільки його головною темою стане українська Формула світу, яка передбачає неприйнятну для Москви вимогу про звільнення окупованих територій.
  • 30 липня в Офісі президента підтвердили проведення саміту щодо української Формули миру в Саудівській Аравії.
  • США на мирних переговорах у Саудівській Аравії представлятиме радник Байдена Салліван.
  • 3 серпня повідомлялося, що Індія візьме участь у зустрічі на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів Формули миру України, яка відбудеться у Джидді.
Світ
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Росія
Дмитро Медведєв
Дмитро Пєсков
окупанти
Військові новини
переговори з РФ
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