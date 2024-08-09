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Війна з Росією: хроніка
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Російський олігарх Дерипаска назвав війну в Україні "божевільною" та розкритикував воєнні витрати РФ

Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
01:03
Війна з Росією Олег Дерипаска

Російський олігарх Олег Дерипаска назвав війну в Україні "божевільною", а також виступив за закінчення бойових дій

Зміст

Про це Олег Дерипаска сказав в інтерв'ю японському виданню Nikkei Asia.

Олігарх також розкритикував військові витрати Росії.

"Якщо ви хочете зупинити війну, спочатку потрібно припинити вогонь", - заявив росіянин і закликав до негайного припинення вогню.

Nikkei Asia стверджує, що Дерипаска, який є близьким до Путіна олігархом, вважає війну в Україні божевільною.

Олег Дерипаска. Що відомо

Дерипаска протягом 17 років був одружений на Поліні Юмашевій, онучці першого російського президента Бориса Єльцина.

Близький до Романа Абрамовича, якого теж пов'язують з сімейним кланом Єльцина, й що займається неофіційними переговорними процесами між Україною та РФ щодо окремих питань, зокрема, відносно обміну полоненими. Перебуває під санкціями.

У 2023 році поширював інформацію про можливий початок перегорів.

Теги:
Світ
Україна
Росія
олігархи
російська армія
окупанти
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