На тлі Курської операції РФ уперше ініціювала питання обмінів полоненими, - Лубінець

Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в інтервʼю "Українській правді".

"У 2022–2023 і першій половині 2024 року комунікацію завжди ініціювала українська команда. Але цього року російська сторона вперше особисто проявила ініціативу щодо спілкування. Це був початок військової операції ЗСУ на території Курської області", - сказав він.

Омбудсмен також вважає, що операція Сил оборони на Курщині "додала позитивних аргументів для України".