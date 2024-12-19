На тлі Курської операції РФ уперше ініціювала питання обмінів полоненими, - Лубінець
Після початку Курської операції Сил оборони України росіяни вперше самостійно порушили питання обмінів
Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в інтервʼю "Українській правді".
"У 2022–2023 і першій половині 2024 року комунікацію завжди ініціювала українська команда. Але цього року російська сторона вперше особисто проявила ініціативу щодо спілкування. Це був початок військової операції ЗСУ на території Курської області", - сказав він.
Омбудсмен також вважає, що операція Сил оборони на Курщині "додала позитивних аргументів для України".
Водночас Лубінець наголосив: РФ продовжує гібридну війну проти України. Уповноважений згадав російські ІПСО: про списки українських військовополонених омбудсменки РФ Тетяни Москалькової, яких Київ нібито не хотів повертати, та заяви ворога про катастрофу ІЛ-76.
13 грудня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що росіяни активізували інформаційні вкиди на гуманітарну тему.
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